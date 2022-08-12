Arnavutköy'de feci kaza - Son Dakika
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Arnavutköy'de feci kaza

12.08.2022 14:16
Arnavutköy'de feci kaza

Arnavutköy'de hareket halindeki tırdan düşen demirler, durakta yolcu almak için yanaşa otobüse saplandı.

Arnavutköy'de hareket halindeki tırdan düşen demirler, durakta yolcu almak için yanaşa otobüse saplandı. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay Eski Edirne Asfaltı Arnavutköy istikameti Sincanlar otobüs durağında yaşandı. Arnavutköy istikametine seyreden 34 TP 7841 plakalı İETT otobüsü, yolcu almak için durağa yanaştı. Bu sırada aynı istikamette seyreden demir taşıyan 48 PD 513 tır sürücüsü otobüsün sol tarafında çarptı. Tırın kasasında yüklü demirler ise düşerek otobüse saplandı.

Kazada otobüste bulunan 2'si çocuk 4 yolcu yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Otobüsten indirilen yaralılar, hastaneye sevk edildi.

Olayı gören bir başka sürücü, "Otobüs durakta durdu. Ben ileride dinleniyordum. Tam otobüse bakarken kamyonun arkadan girdiğini gördüm. Biçerek geldi yani" şeklinde konuştu.

Bir başka görü şahidi ise, "Bu şekilde taşımacılık olmaz. Görüyorsunuz yarısı açık yarısı dışarıda. Bildiğin katil yani. Başka bir şey denilmez" ifadelerini kullandı.

Kazaya sebebiyet veren tır sürücüsü, polis ekiplerince gözaltın alındı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Edirne, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de feci kaza - Son Dakika

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