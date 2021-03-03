ARNAVUTKÖY'DE HAREKETLİ GECE, SOKAKTA ONLARCA EL ATEŞ AÇIP KAÇTILAR - Son Dakika
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ARNAVUTKÖY'DE HAREKETLİ GECE, SOKAKTA ONLARCA EL ATEŞ AÇIP KAÇTILAR

03.03.2021 02:02
ARNAVUTKÖY'DE HAREKETLİ GECE, SOKAKTA ONLARCA EL ATEŞ AÇIP KAÇTILAR

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHA Arnavutköy'de akşam saatlerinde bir sokakta rastgele ateş açan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahından çıkan mermiler bir otomobile isabet etti.

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de akşam saatlerinde bir sokakta rastgele ateş açan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahından çıkan mermiler bir otomobile isabet etti. Sokağa çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, polis saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam 22.00'da Arnavutköy Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Zafertepe Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir araçla sokağa gelen saldırganlar aracın içerisinden sokağa doğru ateş açtı. Çok sayıda mermi sıkan saldırganlar aynı araçla kaçarken, olayın yaşandığı sokağa polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri sokağı güvenlik şeridine alırken olay yeri inceleme ekipleri uzun süre sokakta inceleme yaptı. Çok sayıda boş kovanın bulunduğu sokakta, saldırganların silahından çıkan mermilerden bazıları park halindeki bir otomobile isabet etti. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak üzere çalışma başlattı.

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Polis, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DE HAREKETLİ GECE, SOKAKTA ONLARCA EL ATEŞ AÇIP KAÇTILAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: ARNAVUTKÖY'DE HAREKETLİ GECE, SOKAKTA ONLARCA EL ATEŞ AÇIP KAÇTILAR - Son Dakika
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