Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de hasar gören minarenin yıkımına başlandı
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Arnavutköy'de hasar gören minarenin yıkımına başlandı

1 saat önce

İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Arnavutköy'de hasar gören minarenin yıkımına başlandı.

Arnavutköy'de hasar gören minarenin yıkımına başlandı, System.String[]
Taylan ERGÜN - İstanbul DHA - İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Arnavutköy'de hasar gören minarenin yıkımına başlandı.
Geçtiğimiz perşembe günü meydana gelen depremde, İsmail Kocatürk Camii'nin minaresinde hasar oluştu. Minarenin yıkımı için bu sabah vinçler getirildi. Minare, parçalar halinde sökülerek vinç yardımıyla yere indirilecek. Çalışmanın iki gün süreceği belirtiliyor.
Yıkılan minarenin yerine yenisinin yapılacağı öğrenildi.


Arnavutköy, İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:50 Kaynak: DHA
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