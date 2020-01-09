Arnavutköy'de hastaneden otomobil çalan şüpheliler kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arnavutköy'de hastaneden otomobil çalan şüpheliler kamerada - Son Dakika

Arnavutköy'de hastaneden otomobil çalan şüpheliler kamerada

6 saat önce

Arnavutköy'de Devlet Hastanesi'ne gelen 2 şüpheli, personel odasından aldıkları anahtarla otoparkta inip otomobil çaldı.

Arnavutköy'de Devlet Hastanesi'ne gelen 2 şüpheli, personel odasından aldıkları anahtarla otoparkta inip otomobil çaldı. otomobil ise Çorlu'da terk edilmiş halde bulunurken, şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin otoparka inişleri kameralara yansıdı.

Olay, 6 Ocak'ta Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Enes O. ve Enes D. isimli iki kişi sabah saatlerinde girdikleri hastanede bir süre keşif yaptı. İkinci kattaki hastane personelinin kıyafetlerinin bulunduğu odaya giren iki kişi, burada Mevlan Şener'e ait 34 PA 7804 plakalı otomobilin anahtarını çaldı. Daha sonra hastane otoparkına giderek çaldıkları anahtarın hangi araca ait olduğunu tespit eden hırsızlar otomobili çalıştırarak kayıplara karıştı. İki hırsızın hastane koridorlarındaki şüpheli tavırları güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaşanan hırsızlık olayı sonrası Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler iki hırsızın peşine düştü. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler 2 hırsızın kimliğini tespit etti. Kısa sürede hırsızların izine ulaşan polis ekipleri şüphelileri Arnavutköy'de oturdukları evlerinde gözaltına aldı. Karakola götürülen 2 hırsız burada suçlarını itiraf ettiler. Alkolün etkisiyle böyle bir şey yaptıklarını söyleyen 2 hırsız, çaldıkları otomobili ise Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bıraktıklarını söylediler. Çalınan araç Çorlu'da terk edilmiş halde bulunurken her iki hırsız ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

Arnavutköy'de hastaneden otomobil çalan şüpheliler kamerada

Devlet Hastanesi, Arnavutköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

16 yıl önce aldığı otomobil yüzünden başına gelmeyen kalmadı
Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası

Son Dakika Haberleri
16:38 FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım eden sanıklar hakim karşısında - Son Dakika
16:38 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
16:38 Mısır Dışişleri Bakanı Şükri Cezayir'de Libya krizini görüşecek - Son Dakika
16:37 Başkan Karakayalı'dan çocuklara kar sürprizi - Son Dakika
16:32 Güner Özkul'dan yeni oyunculara sert eleştiri - Son Dakika
14:54 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin - Son Dakika
14:49 Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 16:41:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Arnavutköy'de hastaneden otomobil çalan şüpheliler kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]