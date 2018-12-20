Arnavutköy'de Hayran Bırakan Kar Manzarası Havadan Görüntülendi

Son günlerde megakentte etkili olan kar yağışı hayran bırakan manzaralar oluşturdu.

Son günlerde megakentte etkili olan kar yağışı hayran bırakan manzaralar oluşturdu. Arnavutköy'de kendini gösteren karın ardından ilçe beyaza bürünürken oluşan kartpostallık manzara havadan görüntülendi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da yer yer etkili olan kar yağışı hayran bırakan manzaralar oluşturdu. Arnavutköy'de etkili olan kar sonrası ise ilçe beyaz örtüye uyandı. İlçenin karla örtülü manzarası havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde evlerin çatıları ve çam ağaçlarının üzerindeki karlar gözler önüne serildi. Beyaz örtünün kapladığı ilçede oluşan manzara kartpostallık görüntüler oluşturdu. - İSTANBUL

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