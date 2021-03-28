Arnavutköy'de her gün aynı noktada dilencilik yapan kadın zabıtaya yakalandı - Son Dakika

Arnavutköy'de her gün aynı noktada dilencilik yapan kadın zabıtaya yakalandı
28.03.2021 09:10
Arnavutköy'de her gün aynı noktaya gelip dilencilik yapan kadın, zabıta ekipleri tarafından yakalandı.
Arnavutköy'de her gün aynı noktaya gelip dilencilik yapan kadın, zabıta ekipleri tarafından yakalandı.
Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi'ne her gün gelerek dilencilik yapan kadın, vatandaşlar tarafından Arnavutköy Belediyesi zabıta ekiplerine şikayet edildi. Zabıta ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde her gün aynı noktaya gelerek insanlara duygu sömürüsü yapan kadını yakaladı. Zabıta ekiplerinin dilenci kadına müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alınırken, caddeden geçen vatandaşlar kadının her gün aynı noktada durduğunu söyleyerek tepki gösterdi. - İSTANBUL
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