Aksiliklere rağmen hırsızlıktan vazgeçmedi... Düşürdüğü motosikleti geri dönüp böyle çaldı - Son Dakika
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Aksiliklere rağmen hırsızlıktan vazgeçmedi... Düşürdüğü motosikleti geri dönüp böyle çaldı

16.06.2022 12:47

Aksiliklere rağmen hırsızlıktan vazgeçmedi.

Aksiliklere rağmen hırsızlıktan vazgeçmedi... Düşürdüğü motosikleti geri dönüp böyle çaldı

Motosikleti düşürdükten sonra oradan kaçan 2 hırsız, kısa süre sonra geri gelerek aracı alıp kayıplara karıştı

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir binanın önünde bağlı olan motosiklet 2 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı kameraya yansırken, hırsızların ise önce motosikleti düşürdükleri ve kaçtıkları yaklaşık 1 dakika sonra ise geri gelip düşürdükleri motosikleti çaldıkları görüldü.

Olay, dün gece İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Hüseyin Muhammet'in akşamları ek iş olarak hurdacılık yaparken kullandığı motosikleti apartmanın önünden çalındı. Hırsızlık anı apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde hırsızlık anında motosikleti yere düşüren 2 kişinin koşarak kaçtığı ve yaklaşık 1 dakika sonra geri gelerek hırsızlığa devam ettiği görüldü. Motosiklet sahibi Hüseyin Muhammet ise polise giderek şikayetçi oldu.

Motosikleti çalınan Hüseyin Muhammet, "Ben bu motosiklet ile çocuklarıma bakabilmek için hurdacılık yapıyordum, motosikleti çaldılar bari kimliğimi geri getirsinler. Onu da motosikletin içerisinde unutmuştum. Hırsızlık dün sabah saatlerinde meydana geldi. Ben bağladım sabah kalktığımda motosikleti kapıda göremedim. Ben sadece çocuklarımın geçimi için uğraşıyordum. Akşamları hurdacılık yapıyordum. Benim birde sakat kardeşim var bakmakla yükümlü olduğum ona da bakmam gerekiyor sadece kimliğimi getirsinler motoru da istemiyorum artık tamam" dedi.

Aksiliklere rağmen hırsızlıktan vazgeçmedi... Düşürdüğü motosikleti geri dönüp böyle çaldı
Aksiliklere rağmen hırsızlıktan vazgeçmedi... Düşürdüğü motosikleti geri dönüp böyle çaldı
Aksiliklere rağmen hırsızlıktan vazgeçmedi... Düşürdüğü motosikleti geri dönüp böyle çaldı
Aksiliklere rağmen hırsızlıktan vazgeçmedi... Düşürdüğü motosikleti geri dönüp böyle çaldı
Aksiliklere rağmen hırsızlıktan vazgeçmedi... Düşürdüğü motosikleti geri dönüp böyle çaldı

YORUMLAR
500
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksiliklere rağmen hırsızlıktan vazgeçmedi... Düşürdüğü motosikleti geri dönüp böyle çaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksiliklere rağmen hırsızlıktan vazgeçmedi... Düşürdüğü motosikleti geri dönüp böyle çaldı - Son Dakika
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