Arnavutköy'de hurdalık alan alev alev yandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de hurdalık alan alev alev yandı

21.08.2022 14:39
Arnavutköy'de hurdalık alan alev alev yandı

Arnavutköy'de hurdalık alan, bir anda tutuşarak alev alev yandı.

Arnavutköy'de hurdalık alan, bir anda tutuşarak alev alev yandı. Hurdalığın bulunduğu mahallede paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Arnavutköy Haraççı Mahallesi Nilsu Sokak'taki bir hurdalık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, hurdalık alanda bulunan malzemeler henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyürken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleyle yangın kontrol altına alınarak kısa sürede söndürüldü. Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Haraççı, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de hurdalık alan alev alev yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de hurdalık alan alev alev yandı - Son Dakika
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