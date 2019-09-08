Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de içki firmasına yapılan 'bandrol' operasyonu kamerada
Son Dakika Güncel Haber

Arnavutköy'de içki firmasına yapılan 'bandrol' operasyonu kamerada

41 dakika önce

Arnavutköy'de vergi kaçakçılığı yaptığı öne sürülen alkollü içecek firmasının üretim merkezine, dağıtıcı firmaya ve perakende satış yerlerine operasyon düzenlendi.

Arnavutköy'de içki firmasına yapılan 'bandrol' operasyonu kamerada, System.String[]

Arnavutköy'de vergi kaçakçılığı yaptığı öne sürülen alkollü içecek firmasının üretim merkezine, dağıtıcı firmaya ve perakende satış yerlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 bin 108 adet üzerinde TAPDK bandrolü bulunan mükerrer kullanım için piyasadan toplanan şarap kapüşonu ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da bulunan bir şarap şirketinde üretilen alkollü içeceklerin üzerinde bulunan folyo kaplamanın uzun ve gevşek tutularak bandrollerin şişeye yapıştırılmadığı, bu içkilerin perakende işletmeler tarafından açılarak satıldığı, bandrollü kapüşonların müşteriye verilmeden bir miktar ücret karşılığı üretici firmaya tekrar verildiği ve bu şekilde mükerrer (tekrar eden)  bandroller üzerinden yeni şaraplar üretilerek vergi kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
23 Ağustos günü Arnavutköy'de bulunan firmanın üretim merkezine, dağıtıcı firmaya ve perakende satış yapan işletmelere yapılan eş zamanlı operasyonlarda; A.C.K (69), C.E. (24), A.D. (58) ve S.Y. (48) gözaltına alındı.
Operasyonda 17 bin 552 adet mükerrer kullanılan TAPDK bandrollü dolu şarap şişesi, 6 bin 400 litre şarap, 25 bin 108 adet üzerinde TAPDK bandrolü bulunan mükerrer kullanım için piyasadan toplanan şarap kapüşonu ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:
---------------
-Operasyon görüntüsü (polis kamerası)
-Şarapların görüntüsü
-Bandroller
-Şişeler
-Genel ve detaylar


- İstanbul
Arnavutköy, TAPDK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mardin'den gelen acı haberin ardından güvenlik güçlerinden terör örgütüne operasyon
Son Dakika: TSK'nın ABD ile gerçekleştirdiği ilk ortak devriye tamamlandı İstiklal Caddesi'nde İTÜ'lü gencin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit eden 3 terörist etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 13:44:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de içki firmasına yapılan 'bandrol' operasyonu kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]