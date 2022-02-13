Üye Girişi
Arnavutköy'de İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı; 3 yaralı - Son Dakika

Arnavutköy'de İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı; 3 yaralı

13.02.2022 23:33

ARNAVUTKÖY'de, içinde yolcu bulunmayan İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı.

ARNAVUTKÖY'de, içinde yolcu bulunmayan İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında, Çilingir Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Yassıören-Arnavutköy seferini yapan İETT otobüsü, karşı istikametten gelen servis aracı ile kafa kafaya çarpıştı. İçerisinde yolcu bulunmayan İETT otobüsünün şoförü ile servis aracındaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre aksadı. Kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.


Arnavutköy'de İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı; 3 yaralı
Arnavutköy'de İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı; 3 yaralı
Arnavutköy'de İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı; 3 yaralı
YORUMLAR
500

Minibüs, Edirne, Kaza, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı; 3 yaralı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:42 Erdoğan'ın 3. dönem adaylık tartışmalarına Başdanışmanı Mehmet Uçum cevap verdi: Hukuken bir engel yok
23:24 Kayseri maçında şaşkına çeviren olay! Galatasaray taraftarı "Oğluma adını veririm" deyip, yalvardı
23:22 Alişan'la boşanacağı iddia edilen Buse Varol'dan içi gönderme dolu paylaşım geldi, çok geçmeden sildi
22:58 Konya galibiyetinin ardından Abdullah Avcı'dan taraftarı heyecanlandıran sözler: Işığı mı görüyoruz?
22:53 BTP lideri Hüseyin Baş sahneye çıkıp şarkı söyledi, partililer coştu
22:08 Visca'nın sözleri taraftarın beğenisini topladı! Trabzon'da gecenin kahramanı için ne gol ne de asist önemli
22:07 Eda Ece jüri üyesi olduğu Maske Kimsin Sen'in yayından kaldırılmasına tepki gösterdi: Arabistan'da bile yayınlanıyor
21:44 Ermenistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı Türkiye'den de hissedildi
21:42 Erdoğan'ın ziyaret edeceği BAE'de Burj Al Khalifa Türk bayrağı ile aydınlatıldı!
21:40 İstanbul'da gol turnuvası! Kasımpaşa kaçtı, Alanyaspor kovaladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 23:53:14. #1.12#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı; 3 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement