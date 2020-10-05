Son dakika... Arnavutköy'de İETT otobüsündeki yangın paniğe neden oldu
Son dakika haberleri... ARNAVUTKÖY'de içerisinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsünde meydana gelen yangın paniğe neden oldu.
ARNAVUTKÖY'de içerisinde yolcuların bulunduğu İETT
otobüsünde meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Arnavutköy
Membaa mevkiinde meydana gelen olayda bir İETT otobüsünün motor kısmında seyir halindeyken bir anda dumanlar yükselmeye başladı.
Yolcuların kontrollü bir şekilde indirildiği otobüsteki yangına ilk müdahaleyi aynı güzergahtaki diğer İETT otobüslerinden temin edilen yangın tüpleriyle müdahale edildi. Daha sonra olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, otobüsteki yangını tamamen söndürdü. Kısa süreli paniğe neden olan yangında İETT otobüsünde hasar meydana geldi.
- İstanbul
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