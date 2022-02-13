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Arnavutköy'de İETT otobüsüyle minibüs çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Arnavutköy'de İETT otobüsüyle minibüs çarpıştı, 3 kişi yaralandı

13.02.2022 23:16
Arnavutköy'de İETT otobüsüyle minibüs çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Arnavutköy'de İETT otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Arnavutköy'de İETT otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çilingir Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde Yassıören-Arnavutköy hatlı İETT otobüsü ile karşı yönden gelen minibüs çarpıştı.

Kazada, yolcusu olmadığı öğrenilen İETT otobüsünün sürücüsü ile minibüsteki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere götürdü.

Kaza nedeniyle aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Minibüs, Edirne, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de İETT otobüsüyle minibüs çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arnavutköy'de İETT otobüsüyle minibüs çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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