Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Hizmeti

Arnavutköy'de İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Hizmeti

58 dakika önce

Arnavutköy Belediyesi, soğuk kış gününde bakıma muhtaç, yaşlı ve engelli vatandaşlara sıcak yemek yardımına devam ediyor.

Arnavutköy'de İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Hizmeti, System.String[]
Arnavutköy Belediyesi, soğuk kış gününde bakıma muhtaç, yaşlı ve engelli vatandaşlara sıcak yemek yardımına devam ediyor.

Arnavutköy Belediyesi ilçede yaşayan yardıma muhtaç ailelere destek olmaya devam ediyor. Modern ve sağlıklı koşullarda yardıma muhtaç ve kimsesiz ailelere her gün 4 kişilik 2 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor. Haftanın 6 günü verilen hizmetten ayılık 125 aile yararlanıyor. Yaklaşan kış sebebiyle şartlar ne olursa olsun ihtiyaç sahiplerinin evlerine sıcak AŞ götüren Arnavutköy Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış mevsiminin zorlu hava koşullarında da kimsesiz ve yoksul insanlar için sabahın erken saatlerinde işbaşı yapıyor. Yemek yapamayacak durumda olduğunu bildiren herkese, gerekli tahkikatları yapmak kaydıyla yardım eli uzatan belediye ekipleri, her gün Arnavutköy'ün her mahallesine yemek ulaştırıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:12 Kaynak: İHA

Arnavutköy Belediyesi, Arnavutköy, Güncel
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