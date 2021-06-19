ARNAVUTKÖY'DE İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'DE İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Karaburun yolunda meydana gelen kazada 2 araç kafa kafaya çarpıştı.

Karaburun yolunda meydana gelen kazada 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada aynı araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza Arnavutköy - Karaburun yolunun Durusu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Özcan Işık yönetimindeki 34 RV 5937 plakalı arazi aracı ile Ramazan Çelebi yönetimindeki 34 FG 677 plakalı otomobil, Durusu Mahallesi çıkışında yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan Ramazan Çelebi şoför koltuğunda sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Ramazan Çelebi itfaiye yardımıyla otomobilden çıkarıldıktan sonra aynı otomobilde bulunan ve eşi olduğu iddia edilen kişi ile birlikte ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken hastaneye kaldırılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Görüntü dökümü: ----------------------Kaza sonrası olay yeri görüntüsüKazaya karışan otomobillerin görüntüsü Kaza sonrası Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken hastaneye kaldırılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Görüntü dökümü: ----------------------Kaza sonrası olay yeri görüntüsüKazaya karışan otomobillerin görüntüsü Jandarmanın kaza yeri incelemesi



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