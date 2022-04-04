Son dakika haberi! Arnavutköy'de iki grubun tekmeli yumruklu kavgası kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi! Arnavutköy'de iki grubun tekmeli yumruklu kavgası kamerada

04.04.2022 13:38

Son dakika haber: Arnavutköy'de iki grubun tekmeli yumruklu kavgası kamerada Arnavutköy'de caddede iki grup tekme ve yumruklarla kavga etti.

Arnavutköy'de iki grubun tekmeli yumruklu kavgası kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy'de caddede iki grup tekme ve yumruklarla kavga etti. Kavga anında silahla vurulan bir kişi yaralanırken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün saat 18.30 sıralarında Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan iki grup, bir süre s sonra tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Bu sırada kavgaya karışan bir kişi, silahla ateş etti. Silahla vurulan bir kişi yaralanırken, kavga çevredekiler ve olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi ile son buldu. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışan 1 kişi de gözaltına alındı. Kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberi! Arnavutköy'de iki grubun tekmeli yumruklu kavgası kamerada
Son dakika haberi! Arnavutköy'de iki grubun tekmeli yumruklu kavgası kamerada
Son dakika haberi! Arnavutköy'de iki grubun tekmeli yumruklu kavgası kamerada

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Arnavutköy'de iki grubun tekmeli yumruklu kavgası kamerada - Son Dakika


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