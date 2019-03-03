Arnavutköy'de İki Grup Arasında Çıkan Silahlı Kavgada İlk Belirlemelere Göre 1 Kişi Ölürken, 3 Kişi...
12 dakika önce
IHAAW165058-ASA/03-03-2019- Arnavutköy'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 1 kişi ölürken, 3 kişi ağır şekilde yaralandı.
IHAAW165058-ASA/03-03-2019
- Arnavutköy
'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 1 kişi ölürken, 3 kişi ağır şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 03.03.2019 16: 50: 58 TSI
NNNN - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:56 Kaynak: İHA
Cezaevinden Çıktıktan 5 Saat Sonra Hırsızlık Yapan Zanlı Yakalandı
Yeni Evli Genç Kadın, 55 Bin Liralık Ziynet Eşyasını Halk Otobüsünde Unuttu
Gül ve Davutoğlu Önderliğinde Kurulacağı Söylenen Partiden Yeni Açıklama Geldi
6 Ay Hapis Cezası Alan Oyuncu Ufuk Bayraktar Tahliye Oldu