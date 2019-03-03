Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de İki Grup Arasında Çıkan Silahlı Kavgada İlk Belirlemelere Göre 1 Kişi Ölürken, 3 Kişi...

Arnavutköy'de İki Grup Arasında Çıkan Silahlı Kavgada İlk Belirlemelere Göre 1 Kişi Ölürken, 3 Kişi...

12 dakika önce

IHAAW165058-ASA/03-03-2019- Arnavutköy'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 1 kişi ölürken, 3 kişi ağır şekilde yaralandı.

Arnavutköy'de İki Grup Arasında Çıkan Silahlı Kavgada İlk Belirlemelere Göre 1 Kişi Ölürken, 3 Kişi..., System.String[]
IHAAW165058-ASA/03-03-2019

- Arnavutköy'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 1 kişi ölürken, 3 kişi ağır şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 03.03.2019 16: 50: 58 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:56 Kaynak: İHA

Arnavutköy, 3. Sayfa
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