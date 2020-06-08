ARNAVUTKÖY'DE İKİ KARDEŞ ARASINDA KANLI KAVGA; 1 ÖLÜ 1 AĞIR YARALI - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'DE İKİ KARDEŞ ARASINDA KANLI KAVGA; 1 ÖLÜ 1 AĞIR YARALI

Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHAArnavutköy'de iki kardeş arasında alacak verecek meselesi nedeniyle silahlı ve bıçaklı kavga çıktı.

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA Arnavutköy'de iki kardeş arasında alacak verecek meselesi nedeniyle silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavga sonucu kardeşlerden biri kaldırıldığı hastanede ölürken diğer ağır yaralandı. Olay, saat 22.30 sıralarında İslambey Mahallesi Yüzbaşı Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mahir Olay, saat 22.30 sıralarında İslambey Mahallesi Yüzbaşı Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mahir Cihangir ile Rıfat Cihangir kardeşler aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle telefonda birbirleriyle tartıştı. Ardından Rıfat Cihangir, yanına iki kardeşini de alarak Mahir Cihangir'in oturduğu sokağa geldi. Burada yaşanan kavgada Rıfat Cihangir, kardeşi Mahir Cihangir'i bıçaklayarak yaraladı. Yaralı Mahir Cihangir de silahla ateş ederek Rıfat Cihangir'i göğsünden vurdu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mahir Cihangir, kaldırıldığı Arnavutköy Devlet Hastanesi 'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Bıçakla yaralanan Mahir Cihangir, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mahir Cihangir'in de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, çevre güvenliğini sağlayarak olay yerinde delil araştırması yaparken diğer 2 kardeşi gözaltına aldı. Polis, çevre güvenliğini sağlayarak olay yerinde delil araştırması yaparken diğer 2 kardeşi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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