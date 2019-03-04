Arnavutköy'de İki Kardeşi Öldürülen Ağabey Hastanede Kayatını Kaybetti
43 dakika önce
Arnavutköy'de çatışmada 2 kardeşini kaybeden Yaşar Yıldız taziyelerin kabul edildiği evlerinin önünde silahla kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulunmuştu.
Arnavutköy
'de çatışmada 2 kardeşini kaybeden Yaşar Yıldız taziyelerin kabul edildiği evlerinin önünde silahla kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulunmuştu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yıldız, hayatını kaybetti.
Arnavutköy'deki silahlı çatışmada hayatını kaybeden Hasan ve Şahin Yıldız kardeşlerin ağabeyi Yaşar Yıldız, taziye evinin önünde silahla kafasına ateş etmişti. Yaşar Yıldız ambulansla yakınlarda bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Burada tedavisine başlanan Yıldız daha sonra Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yıldız'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu
'na kaldırıldı. Cenazenin otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Adli Tıp
'tan alınacağı öğrenildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:12 Kaynak: DHA
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