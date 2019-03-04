Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de İki Kardeşi Öldürülen Ağabey Hastanede Kayatını Kaybetti

Arnavutköy'de İki Kardeşi Öldürülen Ağabey Hastanede Kayatını Kaybetti

43 dakika önce

Arnavutköy'de çatışmada 2 kardeşini kaybeden Yaşar Yıldız taziyelerin kabul edildiği evlerinin önünde silahla kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulunmuştu.

Arnavutköy'de İki Kardeşi Öldürülen Ağabey Hastanede Kayatını Kaybetti, System.String[]


Arnavutköy'de çatışmada 2 kardeşini kaybeden Yaşar Yıldız taziyelerin kabul edildiği evlerinin önünde silahla kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulunmuştu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yıldız, hayatını kaybetti.

Arnavutköy'deki silahlı çatışmada hayatını kaybeden Hasan ve Şahin Yıldız kardeşlerin ağabeyi Yaşar Yıldız, taziye evinin önünde silahla kafasına ateş etmişti. Yaşar Yıldız ambulansla yakınlarda bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Burada tedavisine başlanan Yıldız daha sonra Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yıldız'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenazenin otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Adli Tıp'tan alınacağı öğrenildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:12 Kaynak: DHA

Arnavutköy, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Silahlı Çatışmada Ölen 2 Kardeşin Ağabeyi, Acıya Dayanamayıp İntihar Etti Kayınvalidesi ve İki Kayınbiraderini Öldüren Damat İntihar Etti

Koca Dehşetini Yaşayan Sakine: Hayatımı Havaya Ateş Eden Kadına Borçluyum Sosyal Medyadaki Ankara Anketinde Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki'ye Fark Attı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 14:55:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de İki Kardeşi Öldürülen Ağabey Hastanede Kayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]