Kaza, saat 22.30 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı. Ekiplerin kaza mahallindeki çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Arnavutköy'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı - Son Dakika

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