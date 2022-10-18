Son dakika haberi... Arnavutköy'de iki otomobil çarpıştı, can pazarı yaşandı: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Arnavutköy'de iki otomobil çarpıştı, can pazarı yaşandı: 1 ölü, 8 yaralı

18.10.2022 23:45

Son dakika habere göre Arnavutköy'de iki otomobilin çarpışması sonucu can pazarının yaşandığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

Arnavutköy'de iki otomobilin çarpışması sonucu can pazarının yaşandığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı. Yaralıları kurtarmak için çalışan bir itfaiye eri, araçtan kurtardığı yaralıyı sırtına alarak ambulansa kadar taşıdı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir şekilde 34 DTM 59 plakalı otomobil ile 14 EK 334 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında can pazarı yaşandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, trafikteki vatandaşlar yaralıların yardımına koştu. Vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı 8 kişi ise sıkıştıkları yerde yardım bekledi.

İtfaiye eri yaralıyı sırtında ambulansa taşıdı

Olay yerine gelen polis ekipleri cadde üzerinde önlem alıp yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri ise araçlarda sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarılan 8 yaralı ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Çalışmalar sırasında bir itfaiye eri ise, araçtan kurtardığı bir yaralıyı sırtına alarak ambulansa kadar taşıdı. Kaza nedeniyle yol Sultangazi istikametine tamamen trafiğe kapatılırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Ekiplerin kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları ise sürüyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
ARNAVUTKÖY'DE FECİ KAZA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ 7 YARALI ARNAVUTKÖY'DE FECİ KAZA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ 7 YARALI ARNAVUTKÖY'DE FECİ KAZA 1 ÖLÜ, 8 YARALI ARNAVUTKÖY'DE FECİ KAZA 1 ÖLÜ, 8 YARALI
Kaynak: İHA

Tragger, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Arnavutköy'de iki otomobil çarpıştı, can pazarı yaşandı: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:14 Karamollaoğlu, "6'lı masa ne zaman aday çıkaracak?" sorusunu yanıtladı: 2 gün içinde adayımızı açıklarız
23:22 Başörtüsüz yarışan ve günlerdir haber alınamayan İranlı sporcu, konuştu: Başörtümü yanlışlıkla düşürdüm
22:40 Ukrayna'yı işgal eden Rusya, Litvanya ve Letonya'dan sonra Estonya tarafından da "terörist devlet" ilan edildi
22:35 Koruma ordusuyla gezmesi gündem olmuştu! Şef Somer Sivrioğlu tepkiler karşısında ilk kez konuştu
22:17 Metropoll araştırma vatandaşa "Ekonomi nasıl?" diye sordu! 5 ay önceki sonuçla şimdiki arasında fark büyük
21:33 Fransa'da hayat pahalılığını protesto eden halk sokaklara döküldü! Olaylarda 11 kişi gözaltına alındı
21:14 Rusya lideri Putin'in nükleer silah restine NATO'dan tehdit gibi cevap: Ciddi sonuçları olur
21:01 TSK'nın Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılması, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partililerin oylarıyla kabul edildi
20:54 Maden şehidinin cenazesinde Kur'an okuyan Bakan Bozdağ, gelen eleştirilere cevap verdi
16:04 Hekimler 'özel hastaneler yönetmeliği' protestosu için toplandı: Serbest çalışma hakkımız kısıtlanamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 07:02:48. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Arnavutköy'de iki otomobil çarpıştı, can pazarı yaşandı: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement