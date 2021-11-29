İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam 20.00 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nden Arnavutköy yönüne seyir halindeki 34 ENG 879 plakalı otomobil, ışıklı kavşakta iddiaya göre sürücüsünün dönüş yapmaya çalıştığı 06 BTR 591 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil de yoldan savrulurken, 2 kişi yaralandı. Yaralı 2 kişinin yardımına trafikteki diğer araç sürücüleri ve vatandaşlar koştu. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralı 2 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bir süre trafik yaşanırken, kazaya karışan her iki aracın da çekicilerle kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.