ARNAVUTKÖY'DE İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA: 2 YARALI - Son Dakika

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de dönüş yapmaya çalışan kamyonete çarpmamak için karşı şeride geçen otomobil, karşı yönden gelen bir başka otomobille kafa kafaya çarpıştı. 2 kişinin yaralandığı kazaya ait o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaza, saat 20: 15'de Arnavutköy'de meydana geldi. 06 BBE 522 plakalı otomobilin sürücüsü Alperen Ünlü, Kazım Karabekir Caddesi'nde seyir halindeyken karşı yönden gelen ve dönüş yapmaya çalışan kamyonete çarpmamak için yolun karşı şeridine geçti. Karşı şeride geçen otomobil, 34 CUK 545 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her 2 araç da savruldu. Kazayı gören vatandaşlar ve diğer araç sürücüleri araçtakilerin yardımına koştu. 34 CUK 545 plakalı otomobilde bulunan İsmail Erdoğan ve Hüseyin Emil yaralanırken, haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri İsmail Erdoğan ve

Hüseyin Emil'e ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra yaralı 2 kişiyi ambulanslarla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürdü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan cadde, kazaya karışan otomobillerin çekicilerle çekilmesinin ardından yeniden normal seyrine döndü. Öte yandan meydana gelen trafik kazasına ait görüntüler ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından da anbean kaydedildi.