ARNAVUTKÖY'DE İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA: 2 YARALI - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'DE İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA: 2 YARALI

27.03.2021 23:01

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHAArnavutköy'de dönüş yapmaya çalışan kamyonete çarpmamak için karşı şeride geçen otomobil, karşı yönden gelen bir başka otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de dönüş yapmaya çalışan kamyonete çarpmamak için karşı şeride geçen otomobil, karşı yönden gelen bir başka otomobille kafa kafaya çarpıştı. 2 kişinin yaralandığı kazaya ait o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaza, saat 20: 15'de Arnavutköy'de meydana geldi. 06 BBE 522 plakalı otomobilin sürücüsü Alperen Ünlü, Kazım Karabekir Caddesi'nde seyir halindeyken karşı yönden gelen ve dönüş yapmaya çalışan kamyonete çarpmamak için yolun karşı şeridine geçti. Karşı şeride geçen otomobil, 34 CUK 545 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her 2 araç da savruldu. Kazayı gören vatandaşlar ve diğer araç sürücüleri araçtakilerin yardımına koştu. 34 CUK 545 plakalı otomobilde bulunan İsmail Erdoğan ve Hüseyin Emil yaralanırken, haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri İsmail Erdoğan ve

Hüseyin Emil'e ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra yaralı 2 kişiyi ambulanslarla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürdü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan cadde, kazaya karışan otomobillerin çekicilerle çekilmesinin ardından yeniden normal seyrine döndü. Öte yandan meydana gelen trafik kazasına ait görüntüler ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından da anbean kaydedildi.

ARNAVUTKÖY'DE İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA: 2 YARALI
ARNAVUTKÖY'DE İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA: 2 YARALI
ARNAVUTKÖY'DE İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA: 2 YARALI
ARNAVUTKÖY'DE İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA: 2 YARALI
ARNAVUTKÖY'DE İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA: 2 YARALI
ARNAVUTKÖY'DE İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA: 2 YARALI

İsmail Erdoğan, Otomobil, Kaza, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DE İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA: 2 YARALI - Son Dakika


Son Dakika

Norveç maçının yıldızı Ozan Tufan: İki yönlü oynamayı seviyorum Norveç maçının yıldızı Ozan Tufan: İki yönlü oynamayı seviyorum Can Yaman, İtalyan sevgilisinin annesi ile tanıştı Can Yaman, İtalyan sevgilisinin annesi ile tanıştı Süveyş Kanalı'nda karaya oturan konteyner gemisi kurtarma çalışmalarında 30 metre hareket ettirildi Süveyş Kanalı'nda karaya oturan konteyner gemisi kurtarma çalışmalarında 30 metre hareket ettirildi Korkulan göktaşı Apophis'in, 100 yıl daha çarpma riski bulunmuyor Korkulan göktaşı Apophis'in, 100 yıl daha çarpma riski bulunmuyor Son Dakika: Türkiye'de 60 yaş üstü ve riskli gruplar için için aşılama başlıyor Son Dakika: Türkiye'de 60 yaş üstü ve riskli gruplar için için aşılama başlıyor Son Dakika: Türkiye'de 27 Mart günü koronavirüs nedeniyle 151 kişi vefat etti, 30 bin 21 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Mart günü koronavirüs nedeniyle 151 kişi vefat etti, 30 bin 21 yeni vaka tespit edildi Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı Instagram'dan sildi Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı Instagram'dan sildi Bursa'nın en büyük projesi olan Osmangazi Meydanı İnşaatı izlenme rekoru kırıyor Bursa'nın en büyük projesi olan Osmangazi Meydanı İnşaatı izlenme rekoru kırıyor
Takip ettiği kocasını bir kadının evinde basınca ortalığı birbirine kattı Takip ettiği kocasını bir kadının evinde basınca ortalığı birbirine kattı         
23:04
Mesut Özil'den Ozan paylaşımı: Koçum benim helal olsun Mesut Özil'den Ozan paylaşımı: Koçum benim helal olsun         
22:32
Kokain çektiği görüntüler nedeniyle gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu adli kontrolle serbest bırakıldı Kokain çektiği görüntüler nedeniyle gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu adli kontrolle serbest bırakıldı         
22:27
Şırnak'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı Şırnak'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı         
21:08
Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı         
20:36
Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç'i 3-0 yendi Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç'i 3-0 yendi         
19:08
Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının küçük kızı, vahşeti görmemesi için olay yerinden böyle uzaklaştırıldı Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının küçük kızı, vahşeti görmemesi için olay yerinden böyle uzaklaştırıldı         
17:25
Lüks aracın fiyatını gören aradı! 2 saatte binlerce liralık vurgun yaptılar Lüks aracın fiyatını gören aradı! 2 saatte binlerce liralık vurgun yaptılar         
14:50
Van Gölü'nde yeni bir tür olan 'Küçük mercan' balığı keşfedildi Van Gölü'nde yeni bir tür olan 'Küçük mercan' balığı keşfedildi         
13:09
Evde yaptığı tatlılar beğenilince imalathane kurdu, 7 ilde 18 şube açtı Evde yaptığı tatlılar beğenilince imalathane kurdu, 7 ilde 18 şube açtı         
12:29
Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi         
11:39
Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor         
11:36
D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı         
11:02
İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti         
10:37
Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı         
09:14
Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz         
09:00
Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2021 23:26:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ARNAVUTKÖY'DE İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA: 2 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei