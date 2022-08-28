ARNAVUTKÖY'DE ÇALDIKLARI MOTOSİKLETLE SAHİBİNE YAKALANDILAR - Son Dakika
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ARNAVUTKÖY'DE ÇALDIKLARI MOTOSİKLETLE SAHİBİNE YAKALANDILAR

28.08.2022 16:15
ARNAVUTKÖY'DE ÇALDIKLARI MOTOSİKLETLE SAHİBİNE YAKALANDILAR

ARNAVUTKÖY'DE iki şüpheli çaldıkları motosikletle seyir halindeyken sahibiyle karşılaştı.

ARNAVUTKÖY'DE  iki şüpheli çaldıkları motosikletle seyir halindeyken sahibiyle karşılaştı. Şüphelilerin motosikleti bırakıp kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 16 Ağustos Salı günü Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İki şüpheli sokak üzerinde park halindeki bir motosikleti çaldı. Sahibi mahalle içerisinde motosikletinin üzerinde yabancı kişilerin olduğunu görünce peşlerine düştü. Bir süre şüphelilerle aralarında kovalamaca yaşandı. Şüpheliler ara sokak üzerinde motosikleti bırakıp kaçtı. Motosiklet sahibi hemen durumu polis ekiplerine bildirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin Y.N. ve E.T. olduğu tespit edildi. Şüphelilerden Y.N. geçen çarşamba günü Yunus Emre Mahallesi'nde polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinden bir adet kurusıkı tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi. Diğer şüpheli E.T.'nin ise başka suçtan cezaevinde olduğu belirlendi.

KOVALAMACA ANLARI KAMERAYA YANSIDIEmniyetteki işlemlerinin ardından Y.N. geçen perşembe günü adliyeye sevk edildi. Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güvenlik kamera görüntüsüne yansıyan görüntülerde, hırsızların sokak üzerinde kovalamaca sonrasında motosikleti bırakarak olay yerinden kaçtığı görülüyor.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DE ÇALDIKLARI MOTOSİKLETLE SAHİBİNE YAKALANDILAR - Son Dakika

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