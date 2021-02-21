Arnavutköy'de ilçe kaymakamı vatandaşlara tek tek izin belgesi sordu - Son Dakika

Arnavutköy'de ilçe kaymakamı vatandaşlara tek tek izin belgesi sordu

21.02.2021 16:39
Arnavutköy'de ilçe kaymakamı vatandaşlara tek tek izin belgesi sordu, System.String[]

Arnavutköy'de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimlere İlçe Kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi, İlçe Sağlık Müdürü Engin Bulut da katıldı.

Arnavutköy'de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimlere İlçe Kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi, İlçe Sağlık Müdürü Engin Bulut da katıldı. Kaymakam Odabaş, dışarıda olan vatandaşlara tek tek izin belgesi olup olmadığını sordu, kurallara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

Ülke genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında yapılan denetimlere Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi, İlçe Sağlık Müdürü Engin Bulut da katıldı. Açık olan esnafı tek tek ziyaret eden Kaymakam Odabaş, esnafı hem denetledi hem de "Çok az kaldı, her şey düzelecek" dedi. Marketlerde alışveriş yapan vatandaşlara ise kurallar ilçe kaymakamı tarafından hatırlatıldı.

Trafikteki araçlar da denetlendi

Denetimler kapsamında ilçe genelinde cadde ve sokaklara kapama noktaları kurularak araçları ile seyahat eden vatandaşların izin belgeleri olup olmadığı tek tek denetlendi. Denetimlerde izin belgesi olan vatandaşların geçişine izin verilirken, izin belgesi olmadan dışarıya çıkan vatandaşlara ise cezai işlem uygulandı.

Meydanlar ve caddelere de bakıldı

Kaymakam Ahmet Odabaş ve beraberindeki heyet cadde ve sokaklarda dolaşan vatandaşları da teker teker durdurup izin belgesi veya bir mazereti olup olmadığını sordu. Herhangi bir mazereti ve izin belgesi olmadan dışarıda olan vatandaşlara da cezai işlem uygulandı. - İSTANBUL

Arnavutköy'de ilçe kaymakamı vatandaşlara tek tek izin belgesi sordu
Arnavutköy'de ilçe kaymakamı vatandaşlara tek tek izin belgesi sordu
Arnavutköy'de ilçe kaymakamı vatandaşlara tek tek izin belgesi sordu
Arnavutköy'de ilçe kaymakamı vatandaşlara tek tek izin belgesi sordu

Ahmet Odabaş, Murat Sevgi, Arnavutköy, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de ilçe kaymakamı vatandaşlara tek tek izin belgesi sordu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Tokkal ailesini vahşice katleden Mehmet Şerif Boğa tutuklandı Atakaş Hatayspor, Erzurumspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti Son Dakika! Bakan Selçuk: Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır Vasiyeti yerine getirildi! Hadis alimi Muhammed Emin Saraç son yolculuğuna uğurlandı Gençlerbirliği'nde ciddi bir rahatszılığı bulunan Giovanni Sio için kulüpten açıklama geldi Türkiye'yi sarsan aile katliamında kan donduran detay! Küçük Doruk annesinin kucağındayken bıçaklanmış Vaka sayısı artışında ilk 5'te yer alan Samsun'daki yeni vakaların yüzde 50'sinde İngiliz mutant virüs tespit edildi Korona aşısı vurulan anabilim başkanı antikor sonuçlarını paylaştı, gören sıraya girdi
Galatasaray'ın Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta Ömer Bayram'ın kırık kaburgayla oynadığı ortaya çıktı Galatasaray'ın Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta Ömer Bayram'ın kırık kaburgayla oynadığı ortaya çıktı         
16:13
Son Dakika: Şanlıurfa'da korkunç olay! Minibüste 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu Son Dakika: Şanlıurfa'da korkunç olay! Minibüste 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu         
16:08
Fransız basınının Di Maria iddiası Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı Fransız basınının Di Maria iddiası Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı         
15:33
Beşiktaş'ta taciz rezaleti! Kadınların etek altı görüntülerini videoya aldı Beşiktaş'ta taciz rezaleti! Kadınların etek altı görüntülerini videoya aldı         
15:06
Erzurumspor-Hatayspor maçında zemin ısıtması devreye girince saha buharla kaplandı Erzurumspor-Hatayspor maçında zemin ısıtması devreye girince saha buharla kaplandı         
14:25
Müdürün, başına silah dayadığı kadın dehşet anlarını anlattı: Vurayım mı seni dedi Müdürün, başına silah dayadığı kadın dehşet anlarını anlattı: Vurayım mı seni dedi         
13:50
Telefonla konuşurken yolda yürüyen genç kıza çarpan sürücüden pes dedirten sözler: Taş zannettim Telefonla konuşurken yolda yürüyen genç kıza çarpan sürücüden pes dedirten sözler: Taş zannettim         
13:23
Annesinin cansız bedenini 30 yıl boyunca bir varil içinde saklamış Annesinin cansız bedenini 30 yıl boyunca bir varil içinde saklamış         
12:25
Hükümetten tarımsal kalkınma hamlesi: 16 ilde faaliyete geçecek OSB'ler 50 bin kişiye istihdam sağlayacak Hükümetten tarımsal kalkınma hamlesi: 16 ilde faaliyete geçecek OSB'ler 50 bin kişiye istihdam sağlayacak         
11:29
Babadan oğula pazar tezgahı! Aylık kazanç dudak uçuklatıyor, sahipleri arasında sanatçılar ve iş adamları bile var Babadan oğula pazar tezgahı! Aylık kazanç dudak uçuklatıyor, sahipleri arasında sanatçılar ve iş adamları bile var         
11:11
Kullandığı dezenfektan yüzünden ehliyetini kaptıran sürücü, hukuk mücadelesini başlattı Kullandığı dezenfektan yüzünden ehliyetini kaptıran sürücü, hukuk mücadelesini başlattı         
09:39
WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin akıbeti belli oldu WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin akıbeti belli oldu         
00:15
Türk pop müziği sanatçısı Serpil Barlas yaşamını yitirdi Türk pop müziği sanatçısı Serpil Barlas yaşamını yitirdi         
23:45
Avukatı, Berat Albayrak'ın nerede olduğunu açıkladı, Avukatı, Berat Albayrak'ın nerede olduğunu açıkladı, "Damat nerede" diye soran CHP'ye dava açılıyor         
19:53
Polis memurunu şehit eden zanlı, cezaevinde intihar etti Polis memurunu şehit eden zanlı, cezaevinde intihar etti         
17:03
Bekçileri şoke eden an! Cadde ortasında çırılçıplak koşan kadını yakalamak için seferber oldular Bekçileri şoke eden an! Cadde ortasında çırılçıplak koşan kadını yakalamak için seferber oldular         
14:52
"Hiç estetiğim yok" diyen Ezgi Eyüboğlu'nun yıllar önceki fotoğrafları bambaşka çıktı         
13:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2021 16:48:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Arnavutköy'de ilçe kaymakamı vatandaşlara tek tek izin belgesi sordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei