Arnavutköy'de ilginç hırsızlık, ne buldularsa çaldılar - Son Dakika
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Arnavutköy'de ilginç hırsızlık, ne buldularsa çaldılar

02.09.2022 14:07

Arnavutköy'de ilginç hırsızlık kameralara yansıdı.

Arnavutköy'de ilginç hırsızlık kameralara yansıdı. Kamyonla tura çıkan 3 kişilik hırsızlık çetesi, ipteki çamaşırları, hurdacıdaki eşyaları, bir evin bahçesinde bağlı atı çaldı. Zanlılar polisin çalışmasıyla yakalandı.

Arnavutköy'de peş peşe tuhaf hırsızlık olayları yaşandı. 3 kişilik bir hırsızlık çetesi ilçede kamyonla gezerek önlerine ne geldiyse çaldı. Önce bir evde asılı çamaşırları çalan hırsızlar, ardından bir hurdacıdaki malzemeleri çaldı. Hırsızların son hedefi ise bir evin bahçesinde bağlı at oldu. O anlak güvenlik kameralarına da yansıdı.

Gelen ihbarlar üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü özel ekip kurdu. Kurulan özel ekip tarafından güvenlik kameraları tek tek incelendi. Kimlik bilgileri tespit edilen Yetiş A, Arzu A. ve Ertan F. isimli şüpheli şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde suçlarını itiraf etti. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Arnavutköy, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de ilginç hırsızlık, ne buldularsa çaldılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de ilginç hırsızlık, ne buldularsa çaldılar - Son Dakika
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