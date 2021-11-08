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Arnavutköy'de ilginç olay: Hatalı park ettiği aracı çalıştıramadı - Son Dakika

Arnavutköy'de ilginç olay: Hatalı park ettiği aracı çalıştıramadı

08.11.2021 09:14

Arnavutköy'de ilginç olay: Hatalı park ettiği aracı çalıştıramadı Hatalı park ettiği aracı çalıştıramadı, vatandaşlar aracı itti Otobüsün manevra alanına park edilen araç trafiği kilitledi Arnavutköy'de hatalı yere bıraktığı aracı çalıştıramayan sürücü, trafiği kilitledi.

Arnavutköy'de ilginç olay: Hatalı park ettiği aracı çalıştıramadı

Hatalı park ettiği aracı çalıştıramadı, vatandaşlar aracı itti

Otobüsün manevra alanına park edilen araç trafiği kilitledi

İSTANBUL - Arnavutköy'de hatalı yere bıraktığı aracı çalıştıramayan sürücü, trafiği kilitledi. İETT otobüsünün manevra alamaması üzerine olay yerine çağırılan sürücü, aracını çalıştırmadı. Uzun süre trafiğin kilitlendiği noktada vatandaşlar hatalı park edilen aracı iterek yolu açtı.

Olay, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre İETT manevra alanına park edilen bir araç yüzünden İETT aracı dönüşünü alamayarak trafiği kilitledi. İETT otobüsünde bulunan yolcular ve trafikte kalan araçların şoförleri çevrede hatalı park eden araç sürücüsünü aradı. Bir süre sonra olay yerine gelen araç sürücüsü, bir süre uğraştığı aracını çalıştıramadı. Aracın çalışmaması üzerine otobüste bulunan yolcular ve çevredeki vatandaşlar aracı iterek yolu açtı. Yolun açılmasının ardından otobüs manevra yaparak dönüşünü aldı. Olay nedeniyle caddede uzun süre trafik durdu, otobüsün dönüşünü yapmasıyla normale döndü.

Öte yandan vatandaşların hatalı park edilen aracı ittiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Arnavutköy'de ilginç olay: Hatalı park ettiği aracı çalıştıramadı
Arnavutköy'de ilginç olay: Hatalı park ettiği aracı çalıştıramadı
Arnavutköy'de ilginç olay: Hatalı park ettiği aracı çalıştıramadı
Arnavutköy'de ilginç olay: Hatalı park ettiği aracı çalıştıramadı

Gaziosmanpaşa, Tragger, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de ilginç olay: Hatalı park ettiği aracı çalıştıramadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arnavutköy'de ilginç olay: Hatalı park ettiği aracı çalıştıramadı - Son Dakika
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