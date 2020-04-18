ARNAVUTKÖY'DE İNEĞİNİN YARALADIĞI KADINI HASTANE SONRASI POLİS EVİNE GÖTÜRDÜ - Son Dakika

Arnavutköy 'de sokağa çıkma yasağının ilk gününde 73 yaşındaki Havva Ersoy ahırında beslediği ineğin boynuzlu saldırısına uğradı. Çağrılan ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi 'ne götürülen Ersoy, hastanedeki muayenesinin ardından eve gitmek istedi. Arnavutköy Fatih Caddesi'nde trafikte denetim yapan polis ekipleri kaldırımda oturan Havva Ersoy'u ekip aracına alarak evine götürdü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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