Arnavutköy'de ineğinin yaraladığı kadını hastane sonrası polis evine götürdü - Son Dakika

Taylan ERGÜN/ ARNAVUTKÖY'de ahırında beslediği ineklerden birinin boynuz atarak yaraladığı 73 yaşındaki kadını, hastanedeki muayenesinin ardından caddede denetim yapan polis ekipleri evine bıraktı.
Arnavutköy'de sokağa çıkma yasağının ilk gününde 73 yaşındaki Havva Ersoy ahırında beslediği ineğin boynuzlu saldırısına uğradı. Çağrılan ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürülen Ersoy, hastanedeki muayenesinin ardından eve gitmek istedi. Arnavutköy Fatih Caddesi'nde trafikte denetim yapan polis ekipleri kaldırımda oturan Havva Ersoy'u ekip aracına alarak evine götürdü.