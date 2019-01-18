Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de İnşaat Alanında Göçük

Arnavutköy'de İnşaat Alanında Göçük

34 dakika önce

İstanbul Arnavutköy'de bir inşaat alanındaki çalışmalar sırasında temel için dökülen toprağın kayması sonucu bir işçi göçük altında kaldı.

Arnavutköy'de İnşaat Alanında Göçük, System.String[]
İstanbul Arnavutköy'de bir inşaat alanındaki çalışmalar sırasında temel için dökülen toprağın kayması sonucu bir işçi göçük altında kaldı. İşçi, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı. Olay, saat 17.30 sıralarından Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Karlıbayır Caddesi üzerinde bulunan bir inşaat alanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaat alanında yapılan çalışmalar sırasında temel için dökülen toprağın kayması sonucu Hayri Çakal isimli işçi toprak altında kaldı. İşçi Hayri Çakal'ın toprak altında kaldığını gören arkadaşları durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine UMKE, AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İŞÇİ YAKLAŞIK 1 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KURTARILDI İnşaat alanına dökülen toprağın kayması sonucu toprak altında kalan Hayri Çakal'ı kurtarmak için ekipler seferber oldu. Olay yerine gelen ekipler koordineli bir şekilde çalışarak toprak altında kalan işçiyi kurtarmak için çalıştı. Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı olayda, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalmasıyla işçi Hayri Çakal kurtarıldı.

İŞÇİ KONTROL AMAÇLI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde işçi Hayri Çakal, toprağın altından çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen işçi ambulansa alınarak sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından işçi Hayri Çakal, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Toprağın altından kurtulan Hayri Çakal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Serdar Ünal/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:46 Kaynak: İHA

İşçi, Arnavutköy, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


5 İşçinin Hayatını Kaybettiği Siteler'de Suriyeli İşçilerin Dramı Komşuların Cenazesine Katılmadığı Annesini Bisikletiyle 5 Kilometre Tek Başına Taşıyıp Defnetti

Oyuncak Bebekten Uyuşturucu Çıktı, Ekipler Şaşıp Kaldı İş Adamı, Çocuklarını Odadan Çıkarıp Kediye Sopayla İşkence Yaptı! Kan Donduran Anlar Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 20:20:22. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de İnşaat Alanında Göçük
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]