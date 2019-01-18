Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de İnşaat Alanında Toprak Kayması

Arnavutköy'de İnşaat Alanında Toprak Kayması

21 dakika önce

İstanbul Arnavutköy'de bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi.

Arnavutköy'de İnşaat Alanında Toprak Kayması, System.String[]
İstanbul Arnavutköy'de bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Toprağın kayması sonucu 1 kişi toprak altında kalırken, itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 17.30 sıralarında Arnavutköy'de bulunan bir inşaat alanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaat alanında yapılan çalışmalar sırasında toprak kayması yaşandı. Yaşanan olayda 1 kişinin toprak altında kaldığı öğrenildi. Olay sonra vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise toprak altında kalan vatandaşı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:25 Kaynak: İHA

İstanbul, İtfaiye, Arnavutköy, 3. Sayfa
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