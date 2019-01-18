Arnavutköy'de İnşaat Alanında Toprak Kayması
11 dakika önce
Arnavutköy'de inşaat alanında toprak kayması Toprak altında kalan 1 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyorİSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi.
Arnavutköy'de inşaat alanında toprak kayması
Toprak altında kalan 1 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor
İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Toprağın kayması sonucu 1 kişi toprak altında kalırken, itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sürüyor.
Olay, saat 17.30 sıralarında Arnavutköy'de bulunan bir inşaat alanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaat alanında yapılan çalışmalar sırasında toprak kayması yaşandı. Yaşanan olayda 1 kişi toprak altında kaldığı öğrenildi. Olay sonra vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise toprak altında kalan vatandaşı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:33 Kaynak: İHA
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