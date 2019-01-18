Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de İnşaat Kazısında Göçük; 1 İşçi Mahsur Kaldı (2)

Arnavutköy'de İnşaat Kazısında Göçük; 1 İşçi Mahsur Kaldı (2)

24 dakika önce

Ersan SAN-İSTANBUL DHA-ARNAVUTKÖY'de bir inşaat kazısı sırasında göçük meydana geldi.

Arnavutköy'de İnşaat Kazısında Göçük; 1 İşçi Mahsur Kaldı (2), System.String[]
Ersan SAN-İSTANBUL DHA-ARNAVUTKÖY'de bir inşaat kazısı sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan bir işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Karlıbayır Mahallesi, Karlıbayır Caddesi üzerinde temel kazısı devam eden bir inşaatta saat 17.30 sıralarında göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle bir işçi toprak altında kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

"MAHSUR KALAN ARKADAŞIN HAYATİ BİR TEHLİKESİ YOK"

Çökmenin olduğu alana gelen Arnavutköy Belediye başkanı Ahmet Haşim Baltacı mahsur kalan işçinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Ruhsatlı bir bina. Temel kazısı yapılırken temel de açmış oldukları kuyunun çökmesi ile oluşan bir durum. Mahsur kalan arkadaşın hayati bir tehlikesi yok. Bilinci açık. Kurtarmaya yönelik işlemler devam ediyor. Kısa süre içinde kurtarılacak inşallah" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:23 Kaynak: DHA

İşçi, Arnavutköy, 3. Sayfa
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