ARNAVUTKÖY'DE İNŞAATA YILDIRIM DÜŞTÜ: 1 YARALI - Son Dakika
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ARNAVUTKÖY'DE İNŞAATA YILDIRIM DÜŞTÜ: 1 YARALI

27.08.2022 14:10
ARNAVUTKÖY'DE İNŞAATA YILDIRIM DÜŞTÜ: 1 YARALI

ARNAVUTKÖY'de inşaata yıldırım düşmesi sonucu 1 işçi yaralandı.

ARNAVUTKÖY'de inşaata yıldırım düşmesi sonucu 1 işçi yaralandı.

Arnavutköy'deı bir inşaata dün akşam saatlerinde yıldırım düştü. Bu sırada inşaatta çalışan Ömer Kılıç yaralandı.Bir anda yere yığılan ve inşaattan düşme tehlikesi yaşayan Kılıç'ın yardımına arkadaşları koştu. Talihsiz genci inşaatın bulunduğu alanda indiren arkadaşları, genci toprağa gömerek üzerindeki elektriği atmasına yardımcı olmak istedi. Haber verilmesi üzerine olay  yerine gelen sağlık ekipleri yaralı işçiyi, ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesine götürdü. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Kılıç, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine sevk edildi. Ömer Kılıç'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi

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Kaynak: DHA

Ömer Kılıç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DE İNŞAATA YILDIRIM DÜŞTÜ: 1 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ARNAVUTKÖY'DE İNŞAATA YILDIRIM DÜŞTÜ: 1 YARALI - Son Dakika
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