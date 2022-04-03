ARNAVUTKÖY'DE İNŞAATTA TOPRAK KAYMASI; YANINDAKİ BİNA TEDBİREN BOŞALTILDI - Son Dakika
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ARNAVUTKÖY'DE İNŞAATTA TOPRAK KAYMASI; YANINDAKİ BİNA TEDBİREN BOŞALTILDI

03.04.2022 09:27

ARNAVUTKÖY'de inşaattaki çalışmada toprak kayması meydana geldi.

ARNAVUTKÖY'de inşaattaki çalışmada toprak kayması meydana geldi. İnşaatın bitişiğinde bulunan 4 ailenin yaşadığı bina, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için belediye ekipleri tarafından boşaltıldı.

Merkez Mahallesi Ova Sokak'ta perde beton yapılmayan inşaatın temel kısmında, dün toprak kayması meydana geldi. Arsanın bitişiğindeki bina sakinleri panikle sokağa çıkarak durumu belediye ekiplerine bildirdi. Sokağa gelen belediye ekipleri, yaptıkları incelemede 4 ailenin yaşadığı binada herhangi bir hasar olmadığını tespit etti. Ekipler, toprak kaymasının devam etme riskine karşın bina sakinlerini binadan tahliye etti. Bina sakinleri geçici süreliğine ilçedeki otellere yerleştirildi. Öte yandan, müteahhidin inşaat sahasında güvenlik tedbirlerini artırması için belediye tarafından uyarı gönderildiği bildirildi.

Tedbir amaçlı boşaltılan binada yaşayan Köroğlu Kılıç, "Binadan sabah saatlerinde ses geldi, sanki heyelan olmuş gibi. Bu binada herhangi bir önlem alınmadı. Müteahhidi veya mühendisi nasıl böyle bir cahillik yapar bilmiyorum. Buraya bir önlem alın dedim, umursamadılar. 'Allah'ın izni ile bir şey olmaz' diyor hala bana. Şimdi belediye ekipleri geldi, sıkıştı. Biz bu binadan çıkartılıyoruz ama hasta falan var binada. Otelde olur mu hiç bilmiyorum. Şu an tahliye ediliyoruz. Hepimiz sıkıntıdayız, bilmiyorum. Arkada bir hasar var, ağaçlarımız hep gitti" dedi.

ARNAVUTKÖY'DE İNŞAATTA TOPRAK KAYMASI; YANINDAKİ BİNA TEDBİREN BOŞALTILDI
ARNAVUTKÖY'DE İNŞAATTA TOPRAK KAYMASI; YANINDAKİ BİNA TEDBİREN BOŞALTILDI
ARNAVUTKÖY'DE İNŞAATTA TOPRAK KAYMASI; YANINDAKİ BİNA TEDBİREN BOŞALTILDI
ARNAVUTKÖY'DE İNŞAATTA TOPRAK KAYMASI; YANINDAKİ BİNA TEDBİREN BOŞALTILDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DE İNŞAATTA TOPRAK KAYMASI; YANINDAKİ BİNA TEDBİREN BOŞALTILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ARNAVUTKÖY'DE İNŞAATTA TOPRAK KAYMASI; YANINDAKİ BİNA TEDBİREN BOŞALTILDI - Son Dakika
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