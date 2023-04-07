ARNAVUTKÖY'DE İŞ ARKADAŞINI SOKAK ORTASINDA BIÇAKLADI - Son Dakika
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ARNAVUTKÖY'DE İŞ ARKADAŞINI SOKAK ORTASINDA BIÇAKLADI

07.04.2023 09:51

ARNAVUTKÖY'de aynı fabrikada çalıştığı ve husumetli olduğu arkadaşı Ayhan Ö.'nün iş çıkışı önünü kesen M.H., Ayhan Ö.'yü tekme yumruk ve sopayla darbettikten sonra bıçakladı.

ARNAVUTKÖY'de aynı fabrikada çalıştığı ve husumetli olduğu arkadaşı Ayhan Ö.'nün iş çıkışı önünü kesen M.H., Ayhan Ö.'yü tekme yumruk ve sopayla darbettikten sonra bıçakladı. Ayhan Ö. ağır yaralı olarak hastaneye götürülürken, M.H. yanındaki kişiyle birlikte olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 3 Nisan Pazartesi günü Hadımköy'de meydana geldi. M.H. aynı fabrikada çalıştığı ve arasında husumet bulunduğu arkadaşı Ayhan Ö.'nün iş çıkışı otomobille önünü kesti. Otomobilden inen M.H. ve yanındaki S.H., Ayhan Ö.'yü yumruk tekme ve sopalarla darbetti. Bir süre sonra M.H. yanındaki bıçakla Ayhan Ö'yü yaraladı. Ayhan Ö. ağır yaralanırken, M.H ve S.H. olay yerinden kaçtı. Ayhan Ö. polisi ve sağlık ekiplerini arayarak yaralandığını söyledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ayhan Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Saldırı anları ise güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

TUTUKLANDI

Olay sonrası harekete geçen Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ayhan Ö'yü bıçaklayan iki kişiden M.H'yi kısa sürede yakalayarak göz altına alındı. M.H çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
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Hadımköy, Güncel, Son Dakika

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