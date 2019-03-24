Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de İş Yeri Yangını

Arnavutköy'de İş Yeri Yangını

26 dakika önce

İstanbul Arnavutköy'de 4 katlı kağıt ambalaj fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Arnavutköy'de İş Yeri Yangını, System.String[]
İstanbul Arnavutköy'de 4 katlı kağıt ambalaj fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ömerli Mahallesi Akyaz Sokak üzerinde bulunan 4 katlı kağıt ambalaj fabrikasının en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler üst katı kapladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı, ardandan duman tahliyesi ve soğutma çalışması yaptı.


Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:04 Kaynak: AA

İtfaiye, Arnavutköy, Güncel
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