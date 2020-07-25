Arnavutköy'de iş yerinde patlama kamerada: 3 yaralı (1) - Son Dakika

Arnavutköy'de iş yerinde patlama kamerada: 3 yaralı (1)

ARNAVUTKÖY'de bir iş yerinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

ARNAVUTKÖY'de bir iş yerinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. Arnavutköy İslambey Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bulunan atölyenin havalandırma sisteminde patlama meydana geldi. Çatal kaşık parlatma işlemi yapılan atölyedeki patlamada 3 işçi yaralandı. Yaralı işçiler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Havalandırma sisteminde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldiği belirtilirken itfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor. Çatal kaşık parlatma işlemi yapılan atölyedeki patlamada 3 işçi yaralandı. Yaralı işçiler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Havalandırma sisteminde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldiği belirtilirken itfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor. PATLAMA KAMERADA Bu arada patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlamayla dumanların yükseldiği iş yerindeki çalışanların kendilerini dışarıya attığı görülüyor. Bu sırada çevredekiler yardıma koşuyor.



Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 12:01

Kaynak: DHA

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