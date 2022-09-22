Arnavutköy'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

22.09.2022 14:12
Arnavutköy'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Arnavutköy'de iş yerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.

Arnavutköy'de iş yerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İslambey Mahallesi'ndeki iş yerinden 3 cep telefonu ve 4 bin liranın çalınması üzerine çalışma başlattı.

İş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli V. Ç'yi kimliğini belirleyerek gözaltına aldı.

Hırsızlıktan 5 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası olan V.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan güvenlik kamerası görüntülerinde iki şüphelinin iş yerinin önüne gelmeleri, kepenkleri zorlayarak kırdıkları kapıdan V.Ç'nin içeri girmesi, daha sonra da kaçması yer alıyor.

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Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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