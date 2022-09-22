Öte yandan güvenlik kamerası görüntülerinde iki şüphelinin iş yerinin önüne gelmeleri, kepenkleri zorlayarak kırdıkları kapıdan V.Ç'nin içeri girmesi, daha sonra da kaçması yer alıyor.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Arnavutköy'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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