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Arnavutköy'de İSKİ şantiyesinde iskele devrildi; 2'si kardeş 3 işçi yaralandı - Son Dakika

Arnavutköy'de İSKİ şantiyesinde iskele devrildi; 2'si kardeş 3 işçi yaralandı

17.07.2021 12:15
Arnavutköy'de İSKİ şantiyesinde iskele devrildi; 2'si kardeş 3 işçi yaralandı, System.String[]

Arnavutköy'de İSKİ'ye ait inşaat alanında bulunan iskele devrildi.

Arnavutköy'de İSKİ'ye ait inşaat alanında bulunan iskele devrildi. İskelenin altında kalan 2'si kardeş 3 işçi yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında İSKİ'ye ait Terkos-Taşoluk  İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nin inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre şantiye alanına kurulan iskelelerden ikisi çalışma yapıldığı sırada henüz bilinmeyen nedenden dolayı devrildi. Devrilen iskelelerin altında kalan 2 kardeş Sami Göktepe, Fırat Göktepe ile Yavuz Şahin yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri devrilen iskelenin altında kalan 1'i ağır yaralı 3 kişiyi bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan işçilerden birinin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken diğer 2 işçinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

- İstanbul
Arnavutköy'de İSKİ şantiyesinde iskele devrildi; 2'si kardeş 3 işçi yaralandı
Arnavutköy'de İSKİ şantiyesinde iskele devrildi; 2'si kardeş 3 işçi yaralandı
Arnavutköy'de İSKİ şantiyesinde iskele devrildi; 2'si kardeş 3 işçi yaralandı
Arnavutköy'de İSKİ şantiyesinde iskele devrildi; 2'si kardeş 3 işçi yaralandı
Arnavutköy'de İSKİ şantiyesinde iskele devrildi; 2'si kardeş 3 işçi yaralandı
Arnavutköy'de İSKİ şantiyesinde iskele devrildi; 2'si kardeş 3 işçi yaralandı

İçme Suyu, Terkos, İnşaat, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de İSKİ şantiyesinde iskele devrildi; 2'si kardeş 3 işçi yaralandı - Son Dakika


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