Arnavutköy'de işyerinin önünde bulunan el arabası çalındı - Son Dakika

Arnavutköy'de fırına odun taşımak ve çöpleri atmak için kullanılan el arabası işyerinin önünden çalındı. El arabası çalınan işyeri sahibi Abdulbaki Aras, 'İhtiyacı varsa gelsin bir yıllık ekmeğini vereyim' derken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2 Şubat günü Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hırsız cadde üzerindeki fırında odun taşımak için kullanılan el arabasını gözüne kestirdi. Bir süre bekleyen hırsız fırının önünde kimsenin olmadığını görünce, el arabasını çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"İhtiyacı varsa gelsin bir yıllık ekmeğini vereyim"

Çalınan el arabası ile ilgili konuşan Abdulbaki Aras, "Biz yıllardır bu ağaca dayıyoruz bu el arabasını fırından çıkan külleri koyuyoruz, odun taşıyoruz. Sabah geldik yerinde yoktu. Kameradan bakalım istedik bir kişi el arabasını alıyor, ara sokağa giriyor, ses yapmasın diye de omuzuna alıp taşıyor. El arabasına düşecek kadar olmamalı. Yani ihtiyacı varsa gelsin istesin ekmek isterse ben ona 1 yıllık ekmek vereyim. İhtiyacı varsa gidereyim, ama bu el arabasını 20 TL'ye satacak şimdi. Çok görmüyorum, camiye gidip ayakkabı çalan musluk çalan insanlar bu el arabasına da düşmüştür illaki. Biz odun taşımak için kullanıyoruz bu el arabasını zaman zaman karşılaşıyoruz yine çaldılar buradan sonra ağaca zincirledim ama sonra utandım insanlar dalga geçer diye yine çözdüm" dedi. - İSTANBUL