İtfaiye erinin temizlediği silah ateşlendi! Kurşunun isabet ettiği eşi can verdi - Son Dakika
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İtfaiye erinin temizlediği silah ateşlendi! Kurşunun isabet ettiği eşi can verdi

10.08.2022 21:27

İstanbul Arnavutköy'de 61 yaşındaki itfaiye erinin temizlediği silah ateş aldı. Çıkan kurşunun isabet ettiği eşi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İtfaiye eri, gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Arnavutköy'de saat 16.30 sıralarında Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen olayda Abdüllatif Demircan, odada ruhsatlı silahını temizlemeye başladı. Zeynep Demircan ise bu sırada koltukta el işi yapıyordu.

SİLAHTAN ÇIKAN KURŞUN EŞİNE İSABET ETTİ

Temizliği yapıldığı sırada kazayla silahtan çıkan kurşun Zeynep Demircan'a isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Zeynep Demircan yaralı olarak Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen Zeynep Demircan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Abdüllatif Demircan ise olay sonrası gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtfaiye erinin temizlediği silah ateşlendi! Kurşunun isabet ettiği eşi can verdi - Son Dakika

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