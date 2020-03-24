Arnavutköy'de izinsiz dezenfektan üretilen imalathaneye operasyon - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arnavutköy'de izinsiz dezenfektan üretilen imalathaneye operasyon - Son Dakika

Arnavutköy'de izinsiz dezenfektan üretilen imalathaneye operasyon

6 saat önce

Arnavutköy'de bir imalathaneye düzenlenen operasyonda, izinsiz üretilen 2 bin 300 litre dezenfektana el konulurken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Arnavutköy'de izinsiz dezenfektan üretilen imalathaneye operasyon, System.String[]

Arnavutköy'de bir imalathaneye düzenlenen operasyonda, izinsiz üretilen 2 bin 300 litre dezenfektana el konulurken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir imalathanede izinsiz ve sağlıksız şekilde dezenfektan üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

İmalathanede yapılan aramalarda, satışa hazır beşer litrelik 460 bidon dezenfektan bulundu.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin numune aldığı dezenfektanlar, yediemin deposuna götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Arnavutköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:46 Kaynak: AA

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