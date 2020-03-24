Arnavutköy'de izinsiz dezenfektan üretimi yapılan imalathaneye operasyon - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de izinsiz dezenfektan üretimi yapılan imalathaneye operasyon - Son Dakika

Arnavutköy'de izinsiz dezenfektan üretimi yapılan imalathaneye operasyon

6 saat önce

Arnavutköy'de izinsiz dezenfektan üretimi yapılan imalathaneye operasyon Arnavutköy'de izinsiz dezenfektan üretimi yapılan bir imalathaneye düzenlenen operasyonda 2 bin 300 litre dezenfektan ele geçirildi.

Arnavutköy'de izinsiz dezenfektan üretimi yapılan imalathaneye operasyon

İSTANBUL - Arnavutköy'de izinsiz dezenfektan üretimi yapılan bir imalathaneye düzenlenen operasyonda 2 bin 300 litre dezenfektan ele geçirildi.

Vatan Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, yeni tip korona virüs (Kovit-19) nedeniyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği el dezenfektanlarını izinsiz üreterek piyasaya sürdükleri belirlenen Arnavutköy'deki bir imalathaneye operasyon düzenledi. Operasyonda alkol bazlı hijyenik el temizleyici olan 460 adet bidonda toplamda 2 bin 300 litre el dezenfektanı ele geçirildi. İmalathaneye İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından tutanak tutuldu, ele geçirilen dezenfektanlar Milli Emlak Yedi Emin deposuna kaldırıldı. Üretilen dezenfektanlardan numune alınarak incelenmek üzere İlçe Sağlık Müdürlüğüne gönderilirken, imalathaneden 1 kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Arnavutköy'de izinsiz dezenfektan üretimi yapılan imalathaneye operasyon

Arnavutköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:20 Kaynak: İHA

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