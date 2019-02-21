Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de İzinsiz Kazı Yaparken Doğalgaz Borusunu Deldiler

Arnavutköy'de İzinsiz Kazı Yaparken Doğalgaz Borusunu Deldiler

43 dakika önce

Arnavutköy'de kazı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu delindi.

Arnavutköy'de İzinsiz Kazı Yaparken Doğalgaz Borusunu Deldiler, System.String[]
Arnavutköy'de kazı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu delindi.

Olay, Arnavutköy Merkez Mahallesi Ardıçözü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir binanın sakinleri izinsiz kazı yaptı. Kazı sırasında iş makinesi operatörü doğalgaz borusunu deldi. Delinen borudan sızan gaz alev aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, İGDAŞ ekipleri de gazı keserek kontrolü sağladı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binanın dış cephesi çıkan yangın nedeniyle zarar gördü. Yaşanan yangın anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:45 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bir Sene Öncesine Kadar Ev Hanımıydı, Kurduğu Fabrika ile Şimdi 7 Ülkeye İhracat Yapıyor Gözü Dönmüş Gençler, Yaşlı Adamı Tekme Tokat Dövdü

Bakan Albayrak, KDV İadelerini 10 İş Günü İçerisinde Yapacak Düzenlemeyi Açıkladı Merkez Bankasının Rezervleri, 278 Milyon Dolar Azaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 18:28:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de İzinsiz Kazı Yaparken Doğalgaz Borusunu Deldiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]