Arnavutköy'de izinsiz üretilen 45 bin litre dezenfektan ele geçirildi - Son Dakika

Arnavutköy'de izinsiz üretilen 45 bin litre dezenfektan ele geçirildi

Arnavutköy'de bir depoya düzenlenen baskında izinsiz üretilen 45 bin litre dezenfektan bulundu.

Arnavutköy'de bir depoya düzenlenen baskında izinsiz üretilen 45 bin litre dezenfektan bulundu. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz üretilen sahte dezenfektanların Arnavutköy'de bir iş yerinde stoklandığı ve piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından Jandarma ekipleri, depoya baskın düzenledi. Yapılan aramada çeşitli ebatlarda ambalajlanarak hazırlanmış 45 bin litre sahte dezenfektan ile çok sayıda bandrol ele geçirilirken iş yeri sahibi A.A. gözaltına alındı. Ele geçirilen sahte dezenfektanlar İçişleri Bakanlığının Genelgesi gereği kamu yararında kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi. Depo olarak kullanılan iş yeri mühürlendi. Gözaltına alınan şüpheli Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 10:05

Kaynak: AA

Son Dakika

Quique Setien ile yollarını ayıran Barcelona, Ronald Koeman'ı teknik direktörlüğe getirdi

30 büyükşehirdeki en başarılı ilçe belediye başkanları anketi! İstanbul'dan bir isim var

Şeyma Subaşı, evini polis bastığı yönündeki iddiaları yalanladı

Hamile eşini karnına tekme atarak döven Suriyeli koca, kendini böyle savundu: Bana bağırdı

Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı

Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti

Salda Gölü'nden kil alanlara 392 lira ceza uygulanıyor

Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu

Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı

Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti: 54,4 derece

Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Andrea Pirlo'nun yardımcısı oluyor

Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı

Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı