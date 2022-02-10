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Arnavutköy'de kaçak hafriyat dökümüne suçüstü... Yakalanan şoföre 270 bin 378 lira ceza - Son Dakika

Arnavutköy'de kaçak hafriyat dökümüne suçüstü... Yakalanan şoföre 270 bin 378 lira ceza

10.02.2022 10:37

Arnavutköy'de kaçak hafriyat dökümüne suçüstü.

Arnavutköy'de kaçak hafriyat dökümüne suçüstü... Yakalanan şoföre 270 bin 378 lira ceza

Kamyon şoförünü toplam 270 bin 378 lira ceza kesilirken, araç trafikten men edildi

İSTANBUL - Arnavutköy'de kaçak hafriyat dökümü yaparken suçüstü yakalanan kamyon şoförüne 270 bin 378 lira kesilirken, araç bağlanarak otoparka çekildi. Yol kenarına döküle hafriyat ise böyle görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre dün saat 16.00 sıralarında Arnavutköy Bolluca Mahallesi Mavigöl Caddesi üzerinde devriye gezen Arnavtköy Belediyesi zabıta ekipleri ve Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, 06 DR 1533 plakalı hafriyat kamyonunun yol kenarına döküm yaptığını fark etti. Yol kenarına hafriyatını boşaltan kamyon şoförü suçüstü yakalandı. Yakalanan kamyon şoförüne Kabahatlar Kanunu ve Çevre Kanunu kapsamında toplamda 270 bin 378 TL para cezası kesildi ve araç trafikten men edilerek çekildi. Hafriyatın döküldü alan ve aracın çekilme anı böyle görüntülendi.

Arnavutköy'de kaçak hafriyat dökümüne suçüstü... Yakalanan şoföre 270 bin 378 lira ceza
Arnavutköy'de kaçak hafriyat dökümüne suçüstü... Yakalanan şoföre 270 bin 378 lira ceza
Arnavutköy'de kaçak hafriyat dökümüne suçüstü... Yakalanan şoföre 270 bin 378 lira ceza

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Arnavutköy, Tragger, Zabıta, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de kaçak hafriyat dökümüne suçüstü... Yakalanan şoföre 270 bin 378 lira ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arnavutköy'de kaçak hafriyat dökümüne suçüstü... Yakalanan şoföre 270 bin 378 lira ceza - Son Dakika
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