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Arnavutköy'de kaçak içki operasyonu

8 saat önce

ARNAVUTKÖY'de bir iş yerinde sahte içki üretildiği ihbarı üzerine operayasyon düzenleyen polis, 1'i yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına aldı.

Arnavutköy'de kaçak içki operasyonu, System.String[]

ARNAVUTKÖY'de bir iş yerinde sahte içki üretildiği ihbarı üzerine operayasyon düzenleyen polis, 1'i yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına aldı.

Arnavutköy Haraççı Mahallesi Sokullu Göçmenkent Caddesi'nde bulunan bir işyerinde kaçak alkol imalatı yapıldığı yönünde ihbar alınması üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaptıkları 15 günlük takip sonucunda iş yerinin faal olarak çalışmadığı ve şüphelilerin haftada sadece bir gün geldiği tespit edildi. Ekipler,  25 Ekim'de saat 23.10 sıralarında iş yerinden bir araca koli yüklendiği belirlendi. Araç, iş yerinden ayrıldıktan bir süre sonra polis ekipleri tarafından durdurularak, arandı. Ekipler araç içerisinde 49 koli içerisinde toplam bin adet dolu sahte içki şişesi ele geçirdi. Araçta bulunan Yalçın K.(49), Afgan uyruklu Seyit A. (19), Nesim C.(28) ve yaşı küçük olan A.A.Z. polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Arnavutköy, Haraççı, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:22 Kaynak: DHA
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