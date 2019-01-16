Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de Kadın Kuaförü Görünümlü Kürtaj Merkezine Baskın

Arnavutköy'de Kadın Kuaförü Görünümlü Kürtaj Merkezine Baskın

1 saat önce

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - İSTANBUL DHAArnavutköy'de yasadışı kürtaj yapılan kadın kuaförü görünümlü işyerine operasyon düzenlendi.

Arnavutköy'de Kadın Kuaförü Görünümlü Kürtaj Merkezine Baskın, System.String[]
Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de yasadışı kürtaj yapılan kadın kuaförü görünümlü işyerine operasyon düzenlendi. Baskında Suriyeli bir doktor ve işyeri sahibinin de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi Nurbanu Sokak'ta bulunan kadın kuaförü görünümlü işyerinde yasadışı kürtaj yapıldığının belirlenmesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri pazartesi öğle saatlerinde operasyon düzenledi. Tabelasında, "Bayan kuaförü" yazan adrese giren ekipler, içeri girdiklerinde büyük şok yaşadılar. Çünkü içerisi hastane görünümündeydi. Yapılan çalışmalarda, kürtaj operasyonlarında kullanılan medikal malzemelerle çok sayıda ilaç da ele geçirildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Baskın düzenlenen adresteki kasiyer olarak çalışan Suriyeli Sidra M., ruhsatsız işletmenin sahibi olduğu öne sürülen Suriyeli Aldo M. ve muayene olmak için sıra bekleyen 3 kişi, gözaltına alındı. İşyerinde yapılan aramalarda ayrıca tıbbi malzemeler dışında 800 TL civarında da nakit para ele geçirildi. İş yeri kapatılarak mühürlenirken emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-İşyerinin dıştan görüntüsü

-Baskın 

İçeriden detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:21 Kaynak: DHA

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