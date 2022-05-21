Arnavutköy'de kaldırım taşı yüklü kamyonet yan yattı - Son Dakika
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Arnavutköy'de kaldırım taşı yüklü kamyonet yan yattı

21.05.2022 15:08
Arnavutköy'de kaldırım taşı yüklü kamyonet yan yattı

Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kaldırım taşı yüklü kamyonet yan yattı.

Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kaldırım taşı yüklü kamyonet yan yattı. Araçta yüklü taşlar yola savrulurken, kazada yaralanan olmadı.

Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Arnavutköy Anadolu Mahallesi Gaziemir Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 GA 4834 plakalı kamyonetin sürücüsü döner kavşağa geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet cadde kenarındaki kaldırıma doğru yan yatarken içerisindeki kaldırım taşları da çevreye savruldu. O esnada kaldırımda hiç kimsenin bulunmaması yaşanabilecek bir faciayı önlerken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili incelemelerde bulundu. Ardından kamyonet çekici ile kamyonet devrildiği yerden kaldırıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Kamyonet, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de kaldırım taşı yüklü kamyonet yan yattı - Son Dakika


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