Arnavutköy'de kamyonet, hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Arnavutköy'de seyir halindeki kamyonet, aynı yönde seyreden hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpan aracın sürücüsü ağır yaralanırken kazaya karışan diğer sürücü gözaltına alındı.

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Arnavutköy Kayabaşı Fenertepe Mevki'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Metin A.(25) yönetimindeki 34 FL 7833 plakalı kamyonet, aynı yönde seyreden Erkan O., yönetimindeki 34 KJ 5971 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Metin. A. şoför mahalinde sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araç içerisine sıkışan sürücü içeriden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazaya karışan diğer sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı. Kazanın etkisiyle karayoluna saçılan cam parçaları ise temizlik ekipleri tarafından temizlendi.

Öte yandan polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor. - İSTANBUL